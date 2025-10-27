女優の前田敦子が２７日、都内で韓国スキンケアブランド「ＳＡＭ’Ｕ（サミュ）」ブランド体験レセプションパーティーに出席した。前田は爽やかな白色のセットアップで登壇。大事にしている美容ルーチンについて、「スキンケア用品は１か月以上は使ってみて、自分の肌と合うかどうかを研究するのが趣味」と告白。「韓国の美容医療に行くのもすごく好きで、それが今のご褒美でもあります」と笑顔で明かした。さらに、“今年は