「大相撲九州場所」（１１月９日初日、福岡国際センター）横綱大の里（２５）が２７日、福岡市内の二所ノ関部屋宿舎で、この日の番付発表を受けて会見した。秋場所は昇進後初、５度目の優勝を達成。連覇に向けて「初めて横綱として優勝して、ほっとしていますし嬉しかった。あの経験を何度もするため、今回の九州も大事になってくる。年３回優勝しているので、４回目の優勝を目指して頑張っていきたい」と語った。年４度の