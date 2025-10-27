俳優の剛力彩芽が２７日、都内で行われた「本間ゴルフ事業戦略・新製品発表会」に、アンバサダーとして出席した。ゴルフを始めて「２５歳ぐらいからなので７〜８年」という剛力。「皆さま、あまりイメージないんじゃないかと思うんですけど、大好きなんです。入り込みやすいタイプなんで、結構本気でスコアも目指してたりするんですけど」とアピールした。それでも、腕前に関しては「言っていいのか分からないぐらい、数字