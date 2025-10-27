ソフトバンクの村田賢一投手（24）が27日、球団から来季の契約を結ばないことを通達された。2023年ドラフトの4位で明大から入団。今季が2年目だった。球団からは育成選手としての再契約も打診されたが「一度、持ち帰って整理したい」とコメント。トライアウトへの参加も視野に入れ、広く現役続行を模索していく方針だ。