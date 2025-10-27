２０２３年シーズン限りで日本ツアーから引退した女子プロゴルファーのイ・ボミ（韓国）が２７日、都内で行われた「本間ゴルフ事業戦略・新製品発表会」に出席。同社のアンバサダーに就任した俳優・剛力彩芽とともにトークショーを行った。ボミは１９年１２月に俳優のイ・ワンと結婚し、２３年をもって日本ツアーを引退。この日は白のシャツに黒のタイトスカートというシンプルなモノトーンコーデで、現役当時と変わらぬスタ