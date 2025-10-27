ロベルト・レヴァンドフスキの去就に注目が集まっている。バルセロナとの契約は来年6月末で満了となるが現時点で契約延長に関する発表はなく、今シーズン限りでの退団が有力視されている。そのため、レヴァンドフスキに関する現地メディアの間での注目点はバルセロナとの契約延長ではなく、退団後の行き先に移りつつある。本人は今後もヨーロッパのトップリーグでの現役続行を希望していることから、既にヨーロッパの複数のクラブ