プレミアリーグ第9節、アーセナルとクリスタル・パレスの試合は1-0とアーセナルの勝利で終わった。これでアーセナルは勝ち点を「22」とし、2位ボーンマスと勝ち点4差をつけている。また、今季リーグ戦6回目のクリーンシートとなり、改めて守備の堅さを見せつけた。しかし、勝利と引き換えに何人かの怪我人が出てしまったようだ。ハーフタイムにDFウィリアム・サリバが交代すると、試合終盤にMFデクラン・ライス、DFリッカルド・カ