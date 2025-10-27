セリエA第8節、クレモネーゼとアタランタの試合は1-1のドローに終わった。先制点を決めたのは、今夏レスター・シティから獲得したFWジェイミー・バーディだ。バーディは78分、ゴール前でこぼれ球を蹴り込んで先制点をもたらす。8試合目にしてセリエA初ゴールとなり、同時にクレモネーゼでの初ゴールとなった。38歳のバーディは、まるで体操選手のように側転からのバック転を披露し、自らのゴールを派手に祝った。英『Mirror』は、