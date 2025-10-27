ユーロスター・グループは、アルストム・グループが製造する2階建て車両を最大50両導入する。投資額は20億ユーロで、30両を確定発注し、20両のオプションも有する。2031年1月に受領を開始し、同5月に運行を開始する。運行開始時点では6本の車両を有する。「ユーロスター・セレスティア」と命名し、全長は200メートル。最終的な設計仕様次第ではあるものの、座席数は20％増加する見通し。現在のドーバー海峡を渡る列車は全長400メー