タレントの辻希美が25日に自身のアメブロを更新し、息子たちの学校行事を鑑賞した1日を報告した。この日、辻は「中学の音楽会があり見に行って来たよ」と報告し、長男・青空（せいあ）くんと次男・昊空（そら）くんの姿に「せいもそらも頑張ってて感動した」とつづった。続けて、昼食のために一旦帰宅したといい、食事の写真を公開。「ジジが辛みそきん買って来てくれて食べたよー」と明かした。午後からは昊空くんの演劇を鑑賞し