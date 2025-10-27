かつて「小林悠（はるか）」の名前でＴＢＳアナウンサーとして活躍したアンヌ遙香がドレス姿をアップした。現在は北海道を拠点に活動するアンヌ。２７日にインスタグラムを更新し「イブニングドレスでの華やかな司会のお仕事。一日目は白にて」とドレスアップして司会を務めたことを報告。「実は今回は英語での司会進行。ここまで仕事で英語を使うのは良い意味での自己研鑽（けんさん）にもなりますし、ワクワク」と明かし、ヘ