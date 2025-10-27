２７日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、クマによる人身被害が深刻な状況になっている秋田県の鈴木健太知事が２６日に更新した自身のＳＮＳで自衛隊派遣の検討を要望することを明らかにしたことを報じた。クマ被害による死者が過去最多の１０人となったことについて、コメンテーターで出演の落語家・立川志らくは「まもなく冬眠時期にはなるんだろうけれども、今年で終わるってことじゃない。