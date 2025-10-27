【クアラルンプール共同】茂木敏充外相は27日（日本時間同）、マレーシアで東南アジア諸国連合（ASEAN）プラス3（日中韓）首脳会議に出席した。金融や食料安全保障分野で、ASEAN側のニーズに合わせて日本が進める協力の意義を強調。共同声明を発表する予定だ。茂木氏は会議の冒頭で「日本は地域の安定と繁栄に貢献し、自由で開かれたインド太平洋を推進していく」と訴えた。ASEANプラス3は実務協力を話し合う枠組みで、会議