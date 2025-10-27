Jリーグは20日、11月1日に開催される2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝のアンバサダーとして、Jリーグ特任理事の小野伸二氏、内田篤人氏が就任することを発表した。今シーズンのルヴァン杯決勝は、12年ぶり3度目の制覇を目指す柏レイソルと、3年ぶり2度目の優勝を目指すサンフレッチェ広島が激突する。決勝戦は『国立競技場』にて開催され、11月1日（土）13時5分キックオフ予定で、試合の模様は13時からフジテレビ系列で生中継