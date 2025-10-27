日本サッカー協会（JFA）は27日、欧州遠征に臨んでいるなでしこジャパン（日本女子代表）の選手離脱を発表した。発表によると、MF松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）がケガのため、チームを離脱したという。なお、同選手に代わる追加招集はないことも明らかになっている。松窪は24日に行われたイタリア女子代表との国際親善試合（△1−1）に先発出場していたものの、ハーフタイムで交代となっていた。なでし