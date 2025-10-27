アマゾンのクラウド事業「ＡＷＳ」の障害は、二つの自動化されたシステムが同時に同じデータの更新を試みた際に発生した/webphotographeer/iStockphoto/Getty Images（ＣＮＮ）世界中で大手企業のアプリやサービスをダウンさせた米アマゾンのクラウド事業「アマゾン・ウェブ・サービス（ＡＷＳ）」の障害は、全てが小さな不具合から始まった――。アマゾンがそんな調査結果を発表した。大規模障害が発生したのは今月２０日。アマゾ