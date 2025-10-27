週明けの東京株式市場で、日経平均株価が史上初めて5万円を超えました。アメリカと中国の貿易協議が進展し、対立への警戒感が薄らいだことが相場を大きく押し上げています。平均株価は取引開始直後に、歴史的節目を一気に突破しました。5万円の大台にのった平均株価は上げ幅が一時1100円を超えました。相場を押し上げたのは、米中協議の進展です。中国によるレアアース関連の輸出規制強化が延期され、トランプ大統領が課すとしてい