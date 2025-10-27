TREASUREが、爆発的なエネルギーで東京を熱く染め、日本ツアーの華々しい幕を開けた。【写真】ヨシ、タトゥーがチラッ…「ギャップの天才」TREASUREは10月25日・26日の2日間、東京・京王アリーナTOKYOで「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN」を開催した。2024年1月から3月にかけて開催されたコンサートツアー「2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN」以来、約1年7カ月ぶりの単独コンサートとあって、日本のファンの期待