回転寿司チェーン「くら寿司」は、大阪･関西万博店の来店者30万人突破を記念して、2025年10月31日（金）より、「メガ中とろ(一貫)」（税込110円）を4日間限定で販売する。また、同日より、大阪･関西万博店で人気を博した世界各国（約70か国）の代表的な料理を再現した特別メニュー2商品も期間･数量限定で販売する。【販売期間】・メガ中とろ(一貫)：2025年10月31日(金)〜11月3日(月)・特別メニュー2商品：2025年10月31日(金)〜11月