【モデルプレス＝2025/10/27】20th Centuryの井ノ原快彦が2025年10月26日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜22時〜）に出演。2021年に解散したV6について振り返る場面があった。【写真】V6、解散公演 全員で手繋ぐ姿◆井ノ原快彦、V6解散時に交わした言葉とは？MCの山崎育三郎から「10代からずっと一緒にやってきた仕事仲間であり…今はどんな感覚ですか？」とV6のメンバーについて聞かれた井ノ原は「家族みたいなもん