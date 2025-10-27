倉敷アブレイズ 女子バレーボール・Vリーグの倉敷アブレイズは10月25日と26日、津山市の津山総合体育館で広島オイラーズと対戦し２連勝しました。 アブレイズは通算2勝2敗となり勝率を5割に戻しました。 次戦は11月15日と16日、倉敷市の水島緑地福田公園体育館にJAぎふリオレーナを迎え撃ちます。 25日【倉敷アブレイズ3ー0 広島オイラーズ】 26日【倉敷アブ