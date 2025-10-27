主人公・佳奈は、職場で出会った夫・邦夫と結婚し、専業主婦に。しかし、幸せな時間は長く続きませんでした…。急に、残業と休日出勤が増え、夫婦で過ごす時間が減ります。さらに、夫は石けんの香りをまとって帰宅。疑惑を覚えた佳奈は、職場の先輩・香に相談。すると香は、「強力な助っ人」を連れてきたのです。それは、今現在、夫と一緒に働いている後輩・伊藤でした…。著者・はたけ(@hatake_0123_)さんが描く不倫漫画『公務員