大阪・関西万博で販売され、人気だったほっかほっか亭総本部の「ワンハンドBENTO」が、『MBSラジオ秋まつり2025』で販売されることになった。【画像】万博グルメ「ワンハンドBENTO」MBSラジオ秋まつり登場ビジュアル「ワンハンドBENTO」は、万博の大阪ヘルスケアパビリオンに出展・販売された、ミライのお弁当。海苔弁などがワンハンドで手軽に楽しめる新しい弁当スタイルを提案し、会期中シリーズ累計22万食を突破した。ま