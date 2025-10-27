日本野球機構(NPB)は27日、11月に行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」を戦う侍ジャパントップチームにロッテ・西川史礁選手を追加招集することを発表しました。2日間にわたって行われる、この韓国代表との試合。これは井端弘和監督からも「WBCに向けた国内での最終選考」との位置づけだと明かされています。西川選手は大学時代にも欧州代表との強化試合で侍ジャパンに選出。ロッテに入団すると今季はルーキーな