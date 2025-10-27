任期満了に伴い、きのう投票が行われた高岡市議会議員選挙は、新たな市議に25人が決まり、出町市長の支援を表明した新人がトップ当選しました。高岡市役所ではきょう、当選した25人に、高岡市選挙管理委員会の委員長から当選証書が渡されました。高岡市議会議員選挙は、定数が2つ減って25の議席に対し、32人が立候補し、投開票の結果、現職は20人のうち18人、元職は3人のうち1人、新人は9人のうち6人が当選しました。政務活動費の