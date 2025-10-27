森永製菓の人気お菓子「パックンチョ」から、ディズニー最新作『ズートピア2』期間限定デザインが10月下旬より登場♡丸い一口サイズのビスケットにチョコクリームを詰め、表面にはキャラクターをプリント。全34種類の絵柄で、好きなキャラクターを探す楽しみも。パックンチョならではの可愛い見た目と味わいで、家族や友達と笑顔あふれるおやつタイムを楽しめます♪ チョコ＆イチゴのパックン