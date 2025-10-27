立山から雪の便りです。立山室堂周辺では、昨夜からけさにかけて初雪が降りました。こちらは午前9時ごろ、標高2450メートルの室堂平の映像です。地面にうっすらと雪が積もっているのが分かります。 立山黒部アルペンルートを運営する立山黒部貫光によりますと、雪は昨夜からけさにかけて降ったとみられ、今シーズン初めてだということです。室堂の午前9時の気温は氷点下0.5度でした。室堂の初雪は、立山自然保護