中国石油化工（シノペック）は10月23日、四川盆地にあるリスク探査井「綦陸頁1井」で高生産量のシェールオイル・ガスを確認したと発表しました。試験では、1日当たりシェールオイル38．64立方メートル、天然ガス1万立方メートルの産出を記録しています。これにより、同地域で資源量が億トン規模に達する新たなシェールオイル鉱床が確認されたことになります。シェールオイルは頁岩層に存在し、開発余地が大きく、中国の原油