NPBエンタープライズは27日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」にロッテの西川史礁外野手を追加招集すると発表した。背番号は『7』を着ける。西川はドラフト1位でロッテに入団した今季、春先は打撃不振に苦しみながらも、交流戦期間中に一軍に昇格してからはバットで結果を残し、最終的には108試合に出場して、打率はリーグ6位の.281、二塁打はリーグトップの27本だった。