37歳女、5歳の娘の遺体を自宅冷凍庫に遺棄か 容疑を認める供述
2025年10月27日 12時5分

自宅の冷凍庫に5歳娘の遺体を遺棄した疑いで逮捕・送検された37歳の女
これまでの調べに対し容疑を認めていることが分かった
警察は引き続き、娘が殺害された疑いも視野に入れ、慎重に調べている