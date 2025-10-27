韓国の俳優イ・ジョンソクが、11月21日発売の雑誌『韓流ぴあ』1月号の表紙に登場。同誌の表紙を飾るのは約10年ぶりとなる。【写真】イ・ジョンソクと感謝の握手…ゲストで登場したカン・ユソク約3年ぶりにドラマ復帰したことでも話題となった、ラブロマンス＆法廷ヒューマン作品『瑞草洞＜ソチョドン＞』を大特集。ドラマや本人の魅力にさまざまな角度から迫る。イ・ジョンソクだけでなく、4年ぶりに同誌に登場するソン・ジ