◇NBAレイカーズ127ー120キングス（2025年10月26日ゴールデン1センター）レイカーズの八村塁（27）が26日（日本時間27日）の敵地キングス戦に先発出場。勝負所で豪快なワンハンドダンクを叩き込むなど2戦連続2桁得点となる18得点の躍動。チームは故障者続出の中でオースティン・リーブスがキャリアハイの大活躍で接戦を制して2連勝を飾った。レイカーズは大黒柱であるレブロン・ジェームズが開幕から欠場。さらに主力の