【クアラルンプール＝植村信介】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）と日中韓３か国によるＡＳＥＡＮプラス３は２７日、マレーシアの首都クアラルンプールで首脳会議を開いた。米国の関税措置を念頭に、アジア経済への悪影響に協力して対応することを盛り込んだ共同声明を採択する見通しだ。声明では、米国の名指しは避けつつ、「外部からの継続中の逆風が経済を分断し、地域の貿易、投資に影響を与えている」と指摘する。その上