米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（ゲッティ＝共同）ドラフト会議でソフトバンクに1位指名された米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手のマネジメント会社が27日、東京都内で取材に応じ、「指名してくださった（DeNAも含め）2球団に感謝している。これまで見に来てくださった球団にもすごく感謝している。高い評価を頂いていたので励みになっていた」との本人のコメントを発表した。佐々木は引き続き大学でプレーし、