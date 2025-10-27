任期満了に伴う新潟県上越市長選挙が26日に投開票され、元外交官の小菅淳一氏が現職の中川幹太氏などを破り初当選しました。 26日に投開票された上越市長選挙は元外交官の小菅淳一氏が2万4039票を獲得し、過去最多6人が立候補した選挙戦を制し初当選しました。【初当選した小菅淳一氏】「本当にありがとうございます。その言葉しかありません。3カ月前本当に無名だった…」涙ながらに支援者に感謝の思いを伝えた小菅氏。元外交官