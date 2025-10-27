あきんどスシローは、スシロー"ジモメシ"プロジェクト第四弾として、岩手県盛岡市のご当地グルメとコラボをした「キムチ納豆ラーメン」を、10月29日より全国のスシローにて販売する。"ジモメシ"プロジェクトスシローは昨年の6月より「全国のお客さまに隠れた名産や名物を楽しんでいただき、地域を盛り上げたい」「地域に還元したい」との想いから、その地域で愛されるご当地グルメとコラボした"ジモメシ"プロジェクトを開始した。"