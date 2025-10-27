バレーボールのＳＶリーグの大河正明チェアマンが２６日、静岡・このはなアリーナで行われた開幕節２試合・東レ静岡―東京ＧＢ戦の前に、東レ静岡の小林敦ゼネラルマネジャーと対談した。その中で大河チェアマンは、昨季に発足した新リーグの２年目に掲げる３つの目標として、「入場者数のさらなる増加」「女子バレーの人気向上」「ＳＶリーグの海外人気拡大」を提示した。「入場者数のさらなる増加」は、Ｂリーグの初年度の１