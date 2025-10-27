女優の剛力彩芽が２７日、都内で行われた本間ゴルフの事業戦略・新製品発表会に出席した。同社のアンバサダーに就任し「ゴルフは定期的にしていたし大好きだった。ついにゴルフをやっているイメージが付いてきたのかな。プレーしたことのない方にも広めていきたい」と意気込んだ。ゴルフ歴は８年ほどで「結構本気でスコアも（向上を）目指している」という本格派。「仕事用の車にゴルフバッグを積んで、いつでも行けるように