ＮＰＢエンタープライズは２７日、１１月１５、１６日の「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」の追加メンバーにロッテの西川史礁外野手を選出したと発表した。ドラフト１位で入団したルーキーイヤーは規定打席に到達し、パ６位となる打率２割８分１厘をマークするなど新人王の有力候補に挙がる逸材が来年３月開催のＷＢＣ出場に向けてアピールなるか。