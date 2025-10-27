「置き忘れや、しまい忘れが増えた」「5分前のことが思い出せない」「今日が何月何日かわからないことがある」。そう感じたら、脳が発する注意サインかもしれない。国立長寿医療研究センターによると、こうした兆しは、認知症になる手前の段階の「軽度認知障害（MCI）」の可能性がある。この段階は早期の対策で正常な認知機能に戻ることができるという。つまり、悪くなる一方ではなく、適切な手を打てばＵターンできるのだ。「年齢