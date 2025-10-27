27日朝は冬型の気圧配置となった影響で、肌寒く感じる朝となりました。あす28日からさらに冷え込み、気温の寒暖差に注意が必要です。 鹿児島県本土はほぼ全域で朝の気温が今シーズン最低となりました。 鹿児島市では秋を感じさせるうろこ雲が広がりました。 27日朝の最低気温は、鹿児島市で16.8度、伊佐市さつま柏原で10.9度、霧島市溝辺で12.6度と平年並みとなったものの、今季最も低い気温となりました。 甲突川沿いで