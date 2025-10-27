日本は今、政治空白を容認できるほど余裕はない。税・財政・社会保障の一体改革、活力あふれる地域経済社会の実現、産業競争力強化に向けたイノベーションの推進、生産性向上に必要な労働改革、エネルギー・食料の安定供給の確保……。人口減・少子化・高齢化という状況下で、課題が山積しているからだ。（敬称略） 政策課題が山積する中で… 「内外に解決が急がれる政策課題が山積し、重要な外交日程が迫る中