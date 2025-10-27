上伊那郡南箕輪村では地元の小学生が地域を流れる川の環境を守ろうとアマゴの卵を放流しました。子供たちが川の中に置いたのは虫かご。中にはアマゴの卵が入っています。南箕輪村を流れる大泉川で放流体験をしたのは地元の南箕輪小学校に通う4年生68人です。この取り組みは県企業局と天竜川漁業協同組合が結ぶ協定の一環で水環境の維持活動として行われました。放流のため用意されたのは受精卵が孵化する直前の発眼卵5万粒で川で流