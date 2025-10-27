米中通商交渉は、ベッセント財務長官と何立峰副首相との間で大筋合意となった。この結果を好感して朝は元買いがで始まり一時７．１０８７を付けている。先週末は７．．１２台前半で引けていた。その後少し戻すrも７．１１台前半推移。 対円では先週末の２１円４６銭前後から２１円５１銭台まで上昇。その後も高値圏推移。 USDCNY7.1119CNYJPY21.508