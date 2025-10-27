黒竜江省ハルビン市にあるＣＮＨインダストリアルの工場で、コンバインを組み立てる従業員。（２０２４年８月２９日撮影、ハルビン＝新華社記者／孫暁宇）【新華社ハルビン10月27日】中国黒竜江省ハルビン市平房区にある産業機械の多国籍企業、CNHインダストリアルの工場では、新型の「5088コンバイン」が続々とラインオフしている。工場内では44の作業場がフル稼働しており、平均で1時間半ごとに1台のコンバインが完成し、機体