ドジャースのタイラー・グラスノー投手が、ワールドシリーズ初完投勝利を収めた山本由伸投手のすごさを語りました。ワールドシリーズ第2戦で、9回105球を投げ、被安打4、四死球1、8奪三振、1失点の力投でワールドシリーズ初完投勝利を挙げた山本投手。記者から「山本投手の印象的なシーンは？」と尋ねられたグラスノー投手は、「印象的でない部分なんてあるのか？彼のやっていることは本当にすごいよ」と賛辞を送ります。さらに、