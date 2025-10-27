元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が26日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。警察職員などが使えるクレジットカードについて語った。「僕たち警察は、ぼったくられないためにどうしてるかっていうと、必ずクレジットカードで払う」と告白。実は、「JPカードっていうのがあって。JAPANPOLICEカードっていう、警察官だけのクレジットカード」があり、「お店の人にこれを見せると、警察官