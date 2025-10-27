ソフトバンク・川口冬弥投手が27日、みずほペイペイドームで球団から来季の契約を結ばないことを通達された。24年の育成ドラフトで入団。今年6月に支配下に昇格し、1軍でも5試合に登板した。球団からは育成での再契約を打診されているが、現役続行へ幅広く考えていく方針のようで「実際、まだ自分にどういう選択肢があるか整理がついてないので。他球団からのオファーという選択肢もあるのであれば、自分の中でしっかり考え