木原稔官房長官は27日の記者会見で、クマによる人的被害を巡り、秋田県の鈴木健太知事が自衛隊派遣の検討を要望する意向を示したことについて「防衛相が総合的に勘案し、部隊の派遣を決定する」と述べた。鳥獣対策に関し「過去にも自治体からの要請に基づき、任務遂行上支障のない範囲で協力したことがある」と説明。引き続き国民に警戒を呼びかけた。