今回は、かつて自分をいじめた男性に同窓会で再会したけれど、その男性にありえないことを言われ、ブチ切れた女性のエピソードを紹介します。「これで許してもらえるよね？」「小6の頃クラスの男子3人からいじめられ、心に深い傷を負いました。そしてその15年後、小学校の同窓会が開催され、幹事の女友達から頼まれて出席したんです。しかしそこで、かつて私をいじめた男子たちに遭遇……。しかもその男子たちは笑顔で話しかけてき